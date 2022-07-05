Освещающие спецоперацию на Украине военкоры получат статус ветеранов

Военные корреспонденты подпадают под действие принятого Госдумой во вторник закона о статусе ветерана боевых действий для гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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"Военные корреспонденты попадают под те нормы, которые приняты. Если они в рамках командировки выполняют поставленные задачи, определенные контрактом", - сказал Нилов.

Как ранее отметил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, признание гражданских участников спецоперации ветеранами "позволит дать этим людям дополнительную социальную защиту".

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, сегодня гражданские "могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами".