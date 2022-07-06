Школьников научат программированию на 6,8 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в котором предусмотрен порядок выделения субсидий на курсы по обучению языкам программирования для школьников 8-11 классов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Длительность обучения составит два года. Программа будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов. «Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что предусмотрено два формата обучения: онлайн и офлайн на базе региональных образовательных площадок. Ожидается, что в рамках первого этапа данные курсы пройдут как минимум 100 тысяч школьников. В дальнейшем количество учащихся вырастет до 240 тысяч, добавили в пресс-службе правительства.

Общий объем средств, предусмотренных в трехлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 миллиардов рублей.