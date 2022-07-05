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17 минут назад

В ФСИН рассказали о содержании боевиков «Азова»

Елена Прошина

ФСИН России опровергла сообщения о членах националистического батальона «Азов»* в следственном изоляторе «Лефортово», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ФСИН рассказали о содержании боевиков «Азова»
Фото: ТАССТАСС

«На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») не содержатся», — сказано в сообщении ФСИН РФ.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что члены нацбатальона «Азов» могут находиться под стражей в московском следственном изоляторе «Лефортово».

Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд России с иском, попросив признать украинское военизированное националистическое объединение «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность в РФ. Рассмотрение документа состоится в закрытом режиме, так как дело содержит маркировку «секретно». Рассмотрение иска должно состояться 2 августа.

После решения Верховного суда любого участника смогут привлечь как пособника террористической организации. Уголовный кодекс России для ее участников предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет.

*Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

Общество,Верховный суд,ФСИН,СИЗО "Лефортово",Генпрокуратура РФ,
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