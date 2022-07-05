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12 минут назад

Когда завершится пандемия COVID-19

Елена Прошина

Всемирная организация здравоохранения может объявить о завершении эпидемии коронавируса к концу 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Когда завершится пандемия COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая. И можно рассчитывать на то, что ВОЗ официально объявит о завершении пандемии», — сообщил ученый.

Он отметил, что россиянам не стоит прекращать прививаться и носить маски, несмотря на снятие ограничений Роспотребнадзором.

«Ревакцинироваться следует раз в полгода, трех уколов недостаточно. По крайней мере до тех пор, пока идет пандемия. Носить маски и соблюдать дистанцию, например, в переполненном вагоне метро, тоже стоит, если вы заботитесь о своей защите», — отметил Альтштейн.

Ученый сообщил, что все ближайшие волны COVID-19, в том числе и те, что дойдут до России, будут умеренные. При этом средняя летальность вируса снизилась до 0,5–0,4%, хотя в начале пандемии составляла 5–6%.

Ежедневно коронавирусом в мире продолжают заражаться 700–800 тыс. человек, и эти показатели в последнее время растут.

Общество,Анатолий Альтштейн,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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