Раскрыто лучшее время для поиска работы

«У многих горожан лето ассоциируется со снижением деловой активности. Но, вопреки распространенному мнению, именно время отпусков и каникул — это отличный период, чтобы найти работу. На рынке труда снижается конкуренция. При этом многие организации открывают новые вакансии», — сказал заместитель директора центра «Моя карьера» Михаил Куликов.