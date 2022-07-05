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34 минуты назад

Раскрыто лучшее время для поиска работы

Мослента

Лучшее время для поиска работы раскрыл официальный портал мэра Москвы. По мнению специалистов, это лето — период отпусков и каникул.

Раскрыто лучшее время для поиска работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У многих горожан лето ассоциируется со снижением деловой активности. Но, вопреки распространенному мнению, именно время отпусков и каникул — это отличный период, чтобы найти работу. На рынке труда снижается конкуренция. При этом многие организации открывают новые вакансии», — сказал заместитель директора центра «Моя карьера» Михаил Куликов.

Так, специализированный центр занятости «Моя карьера» восьмого июля проведет акцию «Найди работу летом». Жителям столицы предложат различные вакансии, среди которых менеджер по продажам, работник торгового зала, специалист клиентского сервиса, повар, пекарь, стюард, токарь, инженер-технолог, наладчик оборудования, газосварщик, выгульщик собак, догситтер и другие. Более подробная информация опубликована на сайте центра.

Ранее были названы критерии отбора сотрудников для работы в метро. Самые серьезные требования к претендентам на работу машинистом или дежурным по станции.

Общество,Михаил Куликов,
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