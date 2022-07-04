Сергея Сосновского похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с народным артистом РФ , актером Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Сергеем Сосновским состоится 6 июля в театре, актера похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает сайт МХТ .

"Прощание с народным артистом России Сергеем Сосновским состоится в среду, 6 июля. В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3). В 13.00 - отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32, стр. 13). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

В МХТ ранее выразили соболезнования близким актера, его друзьям, коллегам и поклонникам. Последними работами Сергея Сосновского в МХТ стали Шейлок в "Венецианском купце" режиссера Екатерины Половцевой, Сумароков в "В окопах Сталинграда" Сергея Женовача и старый слуга Мюнхгаузена Томас в спектакле Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". О дате прощания будет сообщено позднее.