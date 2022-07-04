Россиянам предрекли тяжелый июль

Как-то незаметно пролетел июнь, на смену которому заступил июль. Второй месяц календарного лета стартовал, как говорят в России, с места в карьер, показав всем и сразу, что он будет, мягко говоря, тяжёлым.

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Так, рекордно жарким было в самом начале месяца в Санкт-Петербурге, где 1 и 2 числа воздух на максимуме в тени прогревался до плюс 31,9, обновив температурные рекорды 2011 года (плюс 30,9 и плюс 31,5).

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Аномально тепло было также в Москве и Подмосковье. Так, в воскресенье, 3 июля воздух в черте города прогревался до плюс 30-32, а по области даже выше. Но температурный максимум в +32,5 градуса, который держится ещё с 1917 года, на этот раз всё-таки устоял.

Но не солнцем единым жила Россия первые дни июля 2022. Например, в Поволжье месяц начался с сильных ливней. Уже на самом старте второго летнего месяца волжские просторы накрыл мощный циклонический вихрь, пролившийся залповыми осадками в населённых пунктах Среднего Поволжья.

Так, в Ульяновской области только за первые сутки июля 2022 выпало 18 мм небесной влаги, в Саратовской области – 30 мм, в Пензенской – 40 мм, а Самарской – и вовсе 54,4 мм, что совсем немногим меньше нормы осадков за целый месяц.

При этом ливни по всему Поволжью сопровождались молнией, грозовыми раскатами и усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

А вот на Европейском северо-востоке Русской равнинны не было на старте июля ни жары, ни дождей. Здесь скандинавский антициклонический фронт, принеся с собой холодный арктический воздух, стал причиной неожиданно низких показателей температурного фона.

И если в светлое время суток было вполне себе комфортно, то, например, на юге Архангельской области с наступлением темноты в ночь на 1 июля похолодало до плюс 2, что почти на 3 градуса ниже температурного минимума, державшегося с 1947 года.

Впрочем, холодным и даже умеренно прохладным центральный месяц лета в России точно не будет. Согласно прогнозу синоптиков, почти всю территорию Русской равнины ждут тропические осадки, аномально высокая температура воздуха и ужасная духота.

«Опасное солнце» накроет Россию. Прогноз погоды на июль 2022. Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре

Уже сейчас во многих регионах страны очень жарко. Так, в Москве, Подмосковье, а также в других областях Центрального федерального округа (ЦФО) воздух даже в тени прогревается до плюс 32-33.

Например, в понедельник, погода испытывала на прочность жителей и гостей столичного мегаполиса – сегодня в городе воздух стабильно прогревался выше плюс 30, что сразу на 6-7 градусов превосходило климатическую норму.

Высоким был и ультрафиолетовый индекс, выраженный пониженным содержанием кислорода в приземном воздухе. Такая климатическая обстановка с небольшими перерывами будет наблюдать в ЦФО почти весь месяц.

В частности, «опасное солнце» с высоким индексом ультрафиолета, по прогнозу Гидрометцентра, ждёт Белгородскую и Воронежскую области, а также все регионы юга страны. Так, на морских курортах и в республиках Северного Кавказа в середине календарного лета 2022 индекс излучения в некоторые сутки достигнет 6-8 единиц.

А это, как предупреждают специалисты, означает, что в полуденные часы надо как можно меньше находится на солнце, покрывать голову панамками и другими головным уборами, а также пользоваться солнцезащитными кремами с высоким уровнем защиты.

Весь июль аномально жарко также будет в Приморье, Амурской области, Хабаровском крае и Якутии

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Якутии погодные градусники на экваторе лета покажут сразу на 7-9 градусов выше обычного. Уже в ближайшие дни в Республике станет плюс 34-35, а это рекордно много.

Духота, жара, июль… Синоптики назвали самые «горячие» регионы России. Прогноз погоды на июль 2022

Духота и жара до начала августа будут держаться также на курортах Кубани и Крыма. Например, в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Сочи даже в тени градусники до конца этого месяца станут показывать минимум плюс 33.

В Коктебеле, Феодосии и Керчи ожидается плюс 30-31; в Судаке, Алуште и Ялте - плюс 30-31; в Балаклаве и Евпатории – плюс 30 32.

Аномально высокую температуру с низким содержанием кислорода в воздухе прогнозируют метеорологи в Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Калмыкии и Ставропольском крае.

Аномально зной во второй половине июля 2022 накроет Приволжский федеральный округ. В частности, стабильные плюс 30 и выше обещают жителям Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Чебоксар и Йошкар-Олы.

«Шёл дождь, скрипело мироздание…». Синоптики рассказали, какие регионы России зальёт в середине лета. Прогноз погоды на июль 2022

«Шёл дождь, скрипело мироздание…». Эти строки из стихотворного произведения гениального Александра Галича сразу всплывают в памяти, когда анализируешь прогноз погоды синоптиков о погоде в июле 2022.

Согласно данным метеорологов, несколько российских регионов во втором месяце лета помимо жары ещё и подмочит. Причём не просто подмочит, а очень даже прилично зальёт.

Так, тропические осадки накроют почти весь северо-запад страны. Здесь дожди, согласно предварительному прогнозу синоптиков, будут идти повсеместно – от Архангельска до Калининграда.

Только в ближайшие 2-3 дня в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях может впасть более двух месячных нормы осадков.

Ливни также атакуют большую часть Сибири и Дальнего Востока. Речь прежде всего идёт об Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, где осадки станут выпадать не только в виде дождей, но и града. И всё это природное «великолепие» будет сопровождаться шквалистым ветром, грозами и молниями.