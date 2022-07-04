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1 час назад

Ссору бобров сняли на видео

Елена Прошина

Петербургский зоолог Павел Глазков в социальных сетях рассказал о ссоре в семействе бобров, которые живут в реке Оккервиль. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«Самке, похоже, не понравилось, что бобр нарушил ее идиллию с бобренком. Мать любезничала со своим детенышем, а отец, по всей видимости, пытался к ним присоединиться, и самка этот жест явно не оценила», – рассказал Глазков на канале «Каждой твари по паре».

Эксперт уточнил, что у бобров царит матриархат. Самец не такой активный как самка. Бобриха чаще участвует в строительстве плотин и рытье нор. Она также чаще заботится об охране владений семейства.

Общество,Видео,
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