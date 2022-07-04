Ссору бобров сняли на видео

«Самке, похоже, не понравилось, что бобр нарушил ее идиллию с бобренком. Мать любезничала со своим детенышем, а отец, по всей видимости, пытался к ним присоединиться, и самка этот жест явно не оценила», – рассказал Глазков на канале «Каждой твари по паре».