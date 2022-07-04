Казахстану передали Флаг Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии

Торжественная церемония передачи флага Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии прошла на промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге.

Фото: Людмила Егорова Людмила Егорова

Менделеевская олимпиада, организаторами которой выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонд Андрея Мельниченко и компания «ЕвроХим», пройдет в Казахстане в 2023 году уже в 57-ой раз. На турнир приезжают школьники из более чем 30 стран Европы, Азии и Африки.

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В ходе церемонии передачи флага от Узбекистана Казахстану вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Марат Карабаев заверил, что будут приложены все усилия, чтобы «олимпиада прошла в атмосфере честного творческого состязания».

В свою очередь председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев подчеркнул, что компания гордится тем, что с 2014 года «помогает повышать уровень международных школьных состязаний по химии».

«Мы постоянно формируем на наших предприятиях новые высокотехнологичные рабочие места, и участие в подобных масштабных проектах дает победителям и лауреатам Менделеевской олимпиады возможности для дальнейшей самореализации», - заметил он.

Выступая на церемонии, сопредседатель оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник выразил уверенность, что одаренные участники олимпиады – «это выдающиеся ученые и блестящие предприниматели будущего, способные к решению самых сложных задач».

Поддержка Менделеевской олимпиады является частью социальной программы «ЕвроХима» в сфере образования, направленной на формирование новой системы подготовки в регионах присутствия компании.

Так, образовательный проект «ЕвроХима» и Кингисеппского колледжа технологии и сервиса Ленинградской области выиграл право включения в федеральный проект «Профессионалитет» в 2022 году и получил федеральный грант. В Невинномысске «ЕвроХим» построил Центр детского научного и инженерно-технического творчества и детский технопарк «Кванториум», в Новомосковске Тульской области был создан Центр детского научного и инженерно-технического творчества и завершает создание Центра для одаренных детей «Созвездие» стоимостью более 1 млрд руб.

Также компанией подписано соглашение о создании образовательно-производственного кластера на базе политехнического техникума в городе Березники.