Американская компания прекратит поставки вакцин в Россию

Американская фармацевтическая компания MSD уведомила о прекращении поставок в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, у которых есть аналоги на российском рынке. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

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Уведомление о прекращении поставок вакцин «Варивакс» и М-М-Р II получил в том числе и пермский Центр иммунологии и вакцинации. При этом соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова пояснила, что по закону MSD сможет прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава об этом.

По данным RNC Pharma, в 2021 году продажи вакцины MSD от ветряной оспы «Варивакс» в госсегменте и в рознице составляли 19,8% от общего объема поставок препарата, а вакцины от паротита М-М-Р II — 1,5%.

В самой компании MSD заверили, что «прилагают все усилия» для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, у которых нет аналогов в России.

В свою очередь эксперты уверены, что решение о сокращение работы в России западных фармкомпаний - политическое, однако они постараются вывести с российского рынка препараты с низкой долей продаж.

После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Так, об уходе из России объявили некоторые сети магазинов одежды, производители товаров для дома, продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей, а также логистические компании.