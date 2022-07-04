Названы причины существенного роста цен на туры в Турцию

Туры в Турцию подорожали в среднем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста цен на авиаперевозки и ослабления курса лиры к американскому доллару. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов и представителей отрасли.

Фото: Владимир Вяткин/«Газета.Ru» Владимир Вяткин/«Газета.Ru»

По данным издания, цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. рублей. Как рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour, цены в 2022 году на турецкое направление выросли на 40% по сравнению с прошлым летом. Там отметили, что в данный момент в турецких отелях наблюдается высокая загрузка, при этом большинство мест активно заполняется местными жителями.

По словам председателя совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрия Горина, средний чек на семь дней в пятизвездочном отеле на одного человека вырос с 70 тыс. рублей до 100–150 тыс. рублей. Он объяснил, что цены на авиаперевозки, на долю которых в цене турпакета приходится 50–70%, выросли в два раза в связи с тем, что время полета самолетов увеличилось с трех до пяти часов. В России в данный момент не хватает мощностей для удовлетворения спроса на перелеты в Турцию, подчеркнул президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.