Пилотная группа волонтеров общественной организации «Российские студенческие отряды» 4 июля прибудет в Луганскую Народную Республику, чтобы помогать в восстановлении мирной жизни. Такие поездки будут регулярными, так что влиться в ряды студотрядовцев еще не поздно. «Парламентская газета» разбиралась, кто может стать участником гуммиссии и где востребованы активисты.
Для суровых условий — жесткий регламент
Цель гуманитарной миссии — не только развитие волонтерства, но и всесторонняя помощь жителям и социально значимым организациям ЛНР и ДНР. Ее инициировали «Российские студенческие отряды» совместно с «Единой Россией» в рамках общероссийской акции «Мы вместе с Донбассом». Программа реализуется в соответствии с указом Владимира Путина.
Набор желающих поехать в Донбасс стартовал чуть больше двух недель назад. Планировалось собрать группу из 50 человек, но заявлений поступило в два раза больше. С каждым кандидатом организаторы проводят собеседование и выясняют мотивы их участия в миссии. Работать предстоит бесплатно, так что важно искреннее стремление внести свою лепту в доброе дело. И это касается даже бывалых студотрядовцев, которые обычно получают вознаграждение за свой труд.
Обязательные условия — возраст старше 18 лет и российское гражданство. Всем обеспечат бесплатное питание, проживание, доставку к месту дислокации и домой, спецодежду и оборудование, страховку от несчастных случаев.
Выезд состоится из Ростова-на-Дону после двухдневного курса подготовки. Представители Ассоциации волонтерских центров — оператора по формированию гуммиссии — объяснят, кто и к какому отряду прикомандирован, как действовать в чрезвычайной ситуации, что можно и нельзя делать.
Безопасности уделяется особое внимание, поэтому добровольцев отправят на объекты, где их жизни и здоровью ничто не угрожает. Из этих же соображений — никаких палаточных городков: размещение только в общежитиях. Командировка продлится от двух до трех недель.
Строители, вожатые, медики
Координировать миссию на Луганщине будет командир штаба студенческих отрядов Центрального федерального округа, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина («Единая Россия»). По ее словам, при формировании отрядов учитываются специальности, которые волонтеры получают в вузах и колледжах.
«Студенты медицинских образовательных организаций, участники студмедотрядов будут помогать в качестве младшего медперсонала, помощников медсестер», — рассказала ранее парламентарий пресс-службе «Единой России».
Молодые строители сосредоточатся на восстановлении инфраструктуры: займутся разбором завалов, уборкой территории, косметическим ремонтом помещений.
А тех, кто изучает педагогические науки, задействуют в роли вожатых. Они развернут деятельность в образовательных учреждениях и во дворах, поскольку пришкольные и многие загородные оздоровительные лагеря из-за обстрелов давно не функционируют. Будущие учителя из Москвы, Липецка, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Самары станут первыми ласточками, которые 4 июля выйдут на вокзал Луганска. Там они объединятся с местными волонтерами и студотрядами из Донецка. Сводный отряд будет состоять из 19 человек.
«Мы дружим со студотрядами Донбасса несколько лет и собираемся вместе восстанавливать нормальную жизнь на их земле, — рассказал «Парламентской газете» председатель правления РСО, замглавы Комитета Госдумы по молодежной политике МихМихаил Киселев («Единая Россия»). — Наши ребята займутся организацией досуга детей в детских центрах ЛНР. Они будут проводить мастер-классы, игры, спортивные соревнования. Всего там планируется работа четырех детских центров. Первый уже открыт во Свято-Владимирском кафедральном соборе в Луганске».
Следующая группа поедет в Луганск 15 июля, добавил он. Одни бросят силы на восстановление инфраструктуры, другие станут правой рукой медиков. Два десятка человек задействуют на демонтажных работах в Центре развития детства и молодежного движения, а также в создании нового дизайн-проекта внутренней и внешней отделки здания, составлении локальных и сводных сметных расчетов. Еще около 30 российских добровольцев выйдут на дежурства в качестве медсестер.
В соседнюю Донецкую Народную Республику командируют 36 волонтеров. В селе Дмитровка Шахтерского района они будут восстанавливать разрушенный в 2014 году мемориальный комплекс «Саур-Могила». Их задачи — выдача и сортировка стройматериалов и инструментов, распилка сухих деревьев, уборка территории, покос травы, обслуживание спецтехники, работа на кухне и в банно-прачечной зоне.
Новые составы добровольцев формируются по мере поступления заявок. Их можно прислать на электронную почту r.s.o@mail.ru или mooo.rso@gmail.com. Еще один вариант — заполнить форму обращения на сайте РСО. Телефон горячей линии организации: 8-800-770-0-117.
Догнать и перегнать Страну Советов
Российские студенческие отряды — крупнейшая молодежная организация страны, и год от года она становится все популярнее.
«В период Советского Союза были годы, когда движение охватывало более восьмисот тысяч человек, — это примерно один процент от всей молодежи СССР в возрасте от 18 до 35 лет, — отметил в беседе с «Парламентской газетой» командир центрального штаба «Российских студенческих отрядов», куратор гуманитарной миссии в ДНР Дмитрий Парамонов. — В этом смысле нам есть куда расти. В 2019-м РСО объединяли около 240 тысяч человек в 74 субъектах, в пандемийном 2021-м — около 100, сейчас — 150, а к 2024 году надеемся дойти до 400 тысяч. Самые активные студотряды в Сибирском, Уральском и Центральном федеральных округах».
Помимо волонтерской, патриотической и воспитательной деятельности, ребята имеют возможность освоить дополнительные профессии, трудоустроиться и получать зарплату. Так, более десяти тысяч студотрядовцев ежегодно выходят в рейсы проводниками пассажирских вагонов на железных дорогах. А стройотряды возводили объекты для космодрома «Восточный», Олимпийских игр в Сочи, универсиад в Казани и Красноярске. В этом году около двух тысяч молодых людей ждут на стройках в районах нефтегазовых месторождений.
С конца 2021-го по поручению Владимира Путина учащихся колледжей привлекают к капремонту учебных заведений. Это масштабная государственная программа модернизации школьной системы образования, в рамках которой к 2027 году в разных регионах приведут в порядок свыше семи тысяч объектов. Приятный бонус — начинающим строителям это зачтут как производственную практику.
На недавнем Петербургском международном экономическом форуме РСО заключила соглашения с РЖД и Газпромом. Они предполагают участие студотрядов в строительстве Восточного полигона РЖД, а студентов профильных университетов — в развитии нефтегазовой отрасли.
Не отстают и подростки. В 2018-м заявили о себе пилотные школьные трудовые отряды. Они объединяют около 30 тысяч школьников, которые с 14 лет начинают работать помощниками вожатых и аниматорами. К 2024 году РСО надеются как минимум утроить их количество.
Шестьдесят лет славной истории
1959 год. Зарождается движение студенческих отрядов — 339 студентов физического факультета МГУ поехали осваивать казахстанскую целину.
1961 год. Стройотрядовцы создают свой печатный орган — газету «Молодой целинник». А при отряде Первого Московского государственного медицинского университета открывается пионерский лагерь «Спутник», аналогичные появились по всему СССР.
1962 год. Десять тысяч студентов провели первый День ударного безвозмездного труда, приобрели колонну сельскохозяйственных машин и подарили их героической Кубе.
1964 год. На целину впервые выехал интернациональный студенческий отряд. У бойцов появляются первые награды: «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».
1966 год. В Кремлевском дворце съездов на Первом Всесоюзном слете всероссийских студенческих строительных отрядов приняли единый для всех устав.
1969 год. Создается центральный штаб ВССО при ЦК ВЛКСМ.
1974 год. Две тысячи активистов приехали на самую известную всесоюзную стройку страны — БАМ.
1980 год. В студотрядах уже более 800 тысяч человек, многие из них строят объекты Олимпиады-80. Тогда же объявляют об эксперименте по временному совмещению учебы с общественно полезным трудом.
1984 год. В Алма-Ате на Всесоюзном слете участников студенческих отрядов подвели итоги 25 лет работы. 422 отряда передали заработок на общественно полезные цели. Состоялся День ударного труда в фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Восемь студотрядов организовали субботники в фонд строительства в столице мемориала Победы на Поклонной горе.
До 1991 года через студотряды прошло почти 13 миллионов юношей и девушек.
Современная история движения отсчитывается с 17 февраля 2004-го, когда в Государственном Кремлевском дворце состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов.
Школа жизни
Владимир Путин в июле 2010 года во время рабочей поездки в Сочи рассказал про свое «боевое» прошлое: «Когда я работал в студенческом отряде, то получил соответствующее удостоверение плотника четвертого разряда. Для того чтобы руководить коллективом, нужно понять, что стоит этот труд, как он дается, как оплачивается, в каких условиях люди трудятся. Помимо этого, приобретается ценный жизненный опыт. Работали мы много, часов по двенадцать. Я был рядовым бойцом студенческого отряда и за полтора месяца получил где-то около 900 рублей при средней зарплате по стране около 200 рублей».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, в составе своего первого студенческого отряда занималась уборкой урожая помидоров в Астраханской области. После, по ее признанию, года два даже смотреть на них не могла.
Юрий Воробьев, вице-спикер Совета Федерации, трижды работал в студенческих строительных отрядах, грузил в Игарке лес на корабли советских и иностранных компаний. Второй выезд был в должности комиссара, третий — командира отряда.
Сергей Неверов («Единая Россия»), вице-спикер Госдумы, в 1979-м в качестве бойца стройотряда попал в город Таштагол Кемеровской области. Копали траншею под укладку кабеля связи. Вознаграждение оказалось приличным по тем временам — 240 рублей.
Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, в стройотряд попал четверокурсником Самаркандского государственного архитектурно-строительного института. В две смены и без выходных строили коровник. За два месяца заработали по 500-600 рублей на человека при зарплате инженера 150 рублей.