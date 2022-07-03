Российские повара рассказали, что в украинском борще не бывает картошки, он представляет собой свёклу и капусту в мясном бульоне. Об этом сообщает МК со ссылкой на опрошенных кулинаров подмосковных ресторанов.
«Исконный украинский борщ - это свёкла и капуста в мясном бульоне», - рассказала повар из Красногорска Галина Конторщикова.
По ее словам, в интернете есть множество рецептов «настоящего борща», но ингредиенты и способ приготовления будут отличаться. Потому что этот рецепт «создавался поколениями, как народная сказка, и имеет сотни вариантов».
Одни добавляют в борщ чеснок и обжаривают мелкие кусочки сала, добавляя их в бульон. Другие не варят свёклу, а тушат с уксусом. Также используются тертый корень петрушки, томатная паста, чернослив, тушеные порубленные помидоры и сладкий перец.
«В ингредиентах украинского борща чаще всего нет картофеля», - рассказал гастрономический турист Максим Шолохов.
Он отметил, что отварной картофель подают отдельно, со свежими помидорами и чесночными булочками, а заправка всегда одинаковая – сметана.
«Мне кажется, любой мастер кухни, будь то профессионал или любитель, вывел конкретно для себя идеальную формулу украинского борща», - уверен повар из Коломны Карен Асрян.
Накануне в список нематериального наследия ЮНЕСКО была включена «культура приготовления украинского борща».
Эксперты рассказали, что борщ бывает литовским, польским и русским с множеством вариантов. Украинский борщ, или борщ по-малороссийски, как его называли в середине XIX века, всегда отличался одним — присутствием свиного сала.