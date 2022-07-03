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1 час назад

Российские кулинары рассказали об отличиях русского борща от украинского

Майк Габриелян

Российские повара рассказали, что в украинском борще не бывает картошки, он представляет собой свёклу и капусту в мясном бульоне. Об этом сообщает МК со ссылкой на опрошенных кулинаров подмосковных ресторанов.

«Исконный украинский борщ - это свёкла и капуста в мясном бульоне», - рассказала повар из Красногорска Галина Конторщикова.

По ее словам, в интернете есть множество рецептов «настоящего борща», но ингредиенты и способ приготовления будут отличаться. Потому что этот рецепт «создавался поколениями, как народная сказка, и имеет сотни вариантов».

ЮНЕСКО признала украинский борщ. Но чей он на самом деле — вопрос остался

Одни добавляют в борщ чеснок и обжаривают мелкие кусочки сала, добавляя их в бульон. Другие не варят свёклу, а тушат с уксусом. Также используются тертый корень петрушки, томатная паста, чернослив, тушеные порубленные помидоры и сладкий перец.

«В ингредиентах украинского борща чаще всего нет картофеля», - рассказал гастрономический турист Максим Шолохов.

Он отметил, что отварной картофель подают отдельно, со свежими помидорами и чесночными булочками, а заправка всегда одинаковая – сметана.

«Мне кажется, любой мастер кухни, будь то профессионал или любитель, вывел конкретно для себя идеальную формулу украинского борща», - уверен повар из Коломны Карен Асрян.

Накануне в список нематериального наследия ЮНЕСКО была включена «культура приготовления украинского борща».

Эксперты рассказали, что борщ бывает литовским, польским и русским с множеством вариантов. Украинский борщ, или борщ по-малороссийски, как его называли в середине XIX века, всегда отличался одним — присутствием свиного сала.

Общество,Видео,ЮНЕСКО,
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