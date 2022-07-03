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58 минут назад

В Петербурге пес-волонтер помогает туристам ориентироваться в городе. Видео

Александр Кузьмин

Гостям Санкт-Петербурга готов протянуть "лапу помощи" пес по кличке Изюм, по совместительству волонтер мобильной информационной службы Ask me SPb. О бравом "мохнатом" гиде рассказали в четверг, 23 июня, хозяйка Изюма Кристина и глава комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

Семимесячный пес породы Акиту-ину начал помогать туристам в июне этого года, взяв пример с хозяйки. По ее словам, однажды Изюм не захотел оставаться дома один, когда девушка собиралась отправиться в волонтерский тур. Поэтому Ксении пришлось взять любимца с собой.

Корнеев же отметил, что с тех пор пес присоединился к команде добровольцев и каждый день "патрулирует" туристические места города.

"Ребята в бирюзовой форме ежедневно помогают туристам. И вместе с ними "вахту помощи" несет пес по кличке Изюм", - сказал глава городского комитета по развитию туризма.

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