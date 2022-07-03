Гостям Санкт-Петербурга готов протянуть "лапу помощи" пес по кличке Изюм, по совместительству волонтер мобильной информационной службы Ask me SPb. О бравом "мохнатом" гиде рассказали в четверг, 23 июня, хозяйка Изюма Кристина и глава комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

Семимесячный пес породы Акиту-ину начал помогать туристам в июне этого года, взяв пример с хозяйки. По ее словам, однажды Изюм не захотел оставаться дома один, когда девушка собиралась отправиться в волонтерский тур. Поэтому Ксении пришлось взять любимца с собой.

Корнеев же отметил, что с тех пор пес присоединился к команде добровольцев и каждый день "патрулирует" туристические места города.