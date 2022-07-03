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1 час назад

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова заявила о завершении контракта с Die Welt

Газета.Ru

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая появилась в эфире вечерней программы «Время» с плакатом, заявила о завершении контракта с Die Welt. Об этом она сообщила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Экс-редактор Первого канала Овсянникова ушла из Die Welt
Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше», — написала она.

Ранее Овсянникова, которая появилась в эфире вечерней программы «Время» с плакатом, устроилась на работу в немецкое издание Die Welt. На сайте газеты сообщалось, что Овсянникова стала пишущим журналистом и займется освещением событий в России и на Украине.

СК организовывал в отношении журналистки доследственную проверку. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Общество,Марина Овсянникова,Первый канал,
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