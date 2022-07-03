Посетительнице ресторана «Вкусно — и точка» продали булку с плесенью

Посетительница одного из московских ресторанов «Вкусно — и точка» заявила , что обнаружила плесень в своем бургере. Фотографии испорченной булки с котлетой опубликовал Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».
На снимке можно действительно видеть плесень на булочке. По уверению посетительницы, фотографии были сделаны накануне в ресторане «Вкусно — и точка» в районе Хорошево-Мневники.
Представители компании пока не комментировали ситуацию.
«Макдоналдс» ушел с российского рынка в мае. Бизнес компании в России выкупил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сеть открылась 12 июня, ее назвали «Вкусно — и точка».
Ранее сеть «Вкусно — и точка» опровергла слухи о том, что добавила в меню пиво.