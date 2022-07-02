Политолог назвал главную причину всех бед Украины

— Украинцы винят всех вообще. Все правительства и всех вокруг. Наверное, кроме себя. Хотя понимают прекрасно, что в том правительстве, которое в итоге пришло на Украине после победы президента Украины Владимира Зеленского, заметьте убедительнейшей победы на выборах, украинцам в общем-то надо и себя бы повинить. И предъявить к себе претензии, — сказал он в беседе с «Федеральный агентством новостей».