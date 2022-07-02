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55 минут назад

Политолог назвал главную причину всех бед Украины

Вечерняя Москва

В кризисе на Украине виноваты в большей мере сами граждане этой страны, но они винят всех кроме себя. Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов.

Политолог назвал главную причину всех бед Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Украинцы винят всех вообще. Все правительства и всех вокруг. Наверное, кроме себя. Хотя понимают прекрасно, что в том правительстве, которое в итоге пришло на Украине после победы президента Украины Владимира Зеленского, заметьте убедительнейшей победы на выборах, украинцам в общем-то надо и себя бы повинить. И предъявить к себе претензии, — сказал он в беседе с «Федеральный агентством новостей».

Политолог добавил, что такое отношение к мировосприятию является типичным для украинцев. Они считают, что весь мир им что-то должен, и винят всех в своих проблемах, подчеркнул Корнилов.

На Украине допустили раскол страны в 2022 году

«Бурный роман» европейцев с украинцами завершается. Такое мнение выразил 2 июля заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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