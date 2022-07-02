«Быстро жизнь пролетела: раз - и 100 лет. Добрался с начала и до конца. Я еще бодр, все помню, хожу. До карантина гулял. У меня всегда был спокойный характер, вот врагов и не нажил. Тяжелыми недугами не страдал. Кому сколько наверху отпущено, тот столько и проживет. А вообще я неверующий человек, так наше поколение воспитали. Стараюсь не принимать всякие мелочи близко к сердцу и оставаться человеком», - рассказывал о себе мастер в юбилейном интервью.