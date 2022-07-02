Умер создатель облика Чебурашки, классик советской и российской мультипликации Леонид Шварцман. Художник скончался на 102-м году жизни, передает ТАСС.
О смерти Шварцмана сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», - сказал Капков.
Шварцман создал героев мультфильмов «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многих других персонажей.
Как художник-постановщик участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году.
Леонид Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске, в еврейской семье. Подростком переехал в Ленинград, где уже обосновалась его старшая сестра. В годы войны в эвакуации работал токарем на танковом заводе в Челябинске.
В 1945 году приехал в Москву, поступил во ВГИК. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм», в 1951 окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов. С 1963 года стал работать самостоятельно, с 1975 — как режиссёр.
«Быстро жизнь пролетела: раз - и 100 лет. Добрался с начала и до конца. Я еще бодр, все помню, хожу. До карантина гулял. У меня всегда был спокойный характер, вот врагов и не нажил. Тяжелыми недугами не страдал. Кому сколько наверху отпущено, тот столько и проживет. А вообще я неверующий человек, так наше поколение воспитали. Стараюсь не принимать всякие мелочи близко к сердцу и оставаться человеком», - рассказывал о себе мастер в юбилейном интервью.
Он говорил, что работал всю жизнь, и поэтому она была интересной.