В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
13 минут назад

Умер создатель мультфильмов про Чебурашку Леонид Шварцман

Майк Габриелян

Умер создатель облика Чебурашки, классик советской и российской мультипликации Леонид Шварцман. Художник скончался на 102-м году жизни, передает ТАСС.

О смерти Шварцмана сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», - сказал Капков.

Шварцман создал героев мультфильмов «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев» и многих других персонажей.

Как художник-постановщик участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году.

Умер актер Сергей Карякин

Леонид Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске, в еврейской семье. Подростком переехал в Ленинград, где уже обосновалась его старшая сестра. В годы войны в эвакуации работал токарем на танковом заводе в Челябинске.

В 1945 году приехал в Москву, поступил во ВГИК. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм», в 1951 окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов. С 1963 года стал работать самостоятельно, с 1975 — как режиссёр.

«Быстро жизнь пролетела: раз - и 100 лет. Добрался с начала и до конца. Я еще бодр, все помню, хожу. До карантина гулял. У меня всегда был спокойный характер, вот врагов и не нажил. Тяжелыми недугами не страдал. Кому сколько наверху отпущено, тот столько и проживет. А вообще я неверующий человек, так наше поколение воспитали. Стараюсь не принимать всякие мелочи близко к сердцу и оставаться человеком», - рассказывал о себе мастер в юбилейном интервью.

Он говорил, что работал всю жизнь, и поэтому она была интересной.

Общество,Видео,Леонид Шварцман,Роман Качанов,Сергей Капков,Сергей Карякин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители