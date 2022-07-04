Самый длинный шашлык в России приготовили во Владивостоке

Во Владивостоке ко Дню города приготовили самый большой шашлык в стране, достижение планируют занести в «Книгу рекордов России». Как уточняет РЕН ТВ, на приготовление блюда потребовалось 650 килограммов мяса.

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Приготовлением шашлыка занимались сразу 300 человек. Полосу из мангалов протянули вдоль набережной Ахлестышева. Сложность заключалась в том, что участвующие в приготовлении блюда должны были одновременно перевернуть шашлык, чтобы он как следует прожарился.

«РЕН ТВ/Новости»

Жители и гости города наблюдали за процессом, а затем — продегустировали готовое блюдо. Теперь организаторам предстоит официально зарегистрировать новый рекорд.