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1 час назад

Самый длинный шашлык в России приготовили во Владивостоке

Lenta.ruиещё 1

Во Владивостоке ко Дню города приготовили самый большой шашлык в стране, достижение планируют занести в «Книгу рекордов России». Как уточняет РЕН ТВ, на приготовление блюда потребовалось 650 килограммов мяса.

Самый длинный шашлык в России приготовили во Владивостоке
Фото: telegramtelegram

Приготовлением шашлыка занимались сразу 300 человек. Полосу из мангалов протянули вдоль набережной Ахлестышева. Сложность заключалась в том, что участвующие в приготовлении блюда должны были одновременно перевернуть шашлык, чтобы он как следует прожарился.

«РЕН ТВ/Новости»

Жители и гости города наблюдали за процессом, а затем — продегустировали готовое блюдо. Теперь организаторам предстоит официально зарегистрировать новый рекорд.

Ранее сообщалось, что праздник Ысыах Туймаады в Якутии побил рекорд по количеству участников и гостей.

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