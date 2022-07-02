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14 минут назад

Преемник «Макдолналдса» опроверг появление пива в меню

Секрет Фирмы

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» опровергла слухи о том, что добавила в меню пиво. Об этом в пресс-службе общепита рассказали «Секрету фирмы». Ранее Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что теперь в ресторанах сети можно купить 0,45 л пива за 180 рублей. Пиво есть в меню главных конкурентов «Вкусно — и точка» — «Бургер Кинге» и KFC.

«Мы не добавляли пиво в меню, это сделали ООО "Развитие РОСТ", которые к "Вкусно — и точка" отношения не имеют», — сообщили «Секрету» в пресс-службе сети.

Там добавили, что речь идёт о ресторане, который находится на Ленинградском вокзале в Москве и не принадлежит сети «Вкусно — и точка».

По данным из открытых источников, компания «Развитие РОСТ» занимается развитием сети ресторанов быстрого обслуживания на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. По состоянию на 1 февраля 2022 года у неё было 9 заведений, в том числе на Ленинградском вокзале столицы.

Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев уже говорил, что сеть не рассматривает добавление в меню любой алкогольной продукции, включая пиво, несмотря на то, что она есть у конкурентов.

Захарова высмеяла уход Coca-Cola из России

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» ищет замену напиткам от ушедшей из России компании Coca-Cola. А сети «Бургер Кинг» и KFC начали продавать напитки компании «Черноголовка» вместо продукции PepsiCo.

В KFC можно выбрать из трёх напитков от отечественного производителя, а также газированную и негазированную воду. В «Бургер Кинге» посетителям предлагают выпить холодный чёрный и зелёный чай, а также обычную воду.

Общество,Видео,Coca-Cola,
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