В РПЦ обратились к Ватикану после обвинений в адрес патриарха Кирилла

Обвинения патриарха Кирилла в ереси за поддержку специальной военной операции России на Украине, выдвинутые главой Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, вызывают недоумение, в Российской православной церкви рекомендуют представителю Ватикана обратить внимание на многолетние убийства в Донбассе мирных граждан. Такое мнение высказал в субботу Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.
Кардинал Курт Кох в интервью немецкому католическому еженедельнику Die Tagespost в среду заявил, что то, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "узаконивает жестокую войну в Украине по псевдорелигиозным мотивам, это ересь". Он также заявил о том, что "любое экуменическое сердце" должно потрясти от псевдорелигиозного оправдания войны.
"Ваше Высокопреосвященство! Потрясти всех должны многолетние убийства в Донбассе нацистами мирных граждан - стариков, женщин, детей!" - написал митрополит Леонид в своем Telegram-канале, комментируя высказывания кардинала.
Он также обратил внимание на слова главы Папского совета о том, что католики должны подвергнуть сомнению православие в отношении его концепций автокефалии и канонической территории, тем более что последнюю концепцию, по словам Коха, трудно согласовать с уважением к свободе вероисповедания. Канонической территорией в православии является территория, на которой осуществляются полномочия какой-то определенной поместной церкви.
"То есть, предлагается посомневаться о законности православия в целом? Или если кто-то считает, что мы не уважаем свободу вероисповедования, то нас можно "отменить"?" - заметил митрополит.
Комментируя слова Коха о том, что "с христианской точки зрения нельзя оправдать агрессивную войну", экзарх РПЦ не без иронии заметил, что "тут с Его Высокопреосвященством нельзя не согласиться: Римско-католическая церковь знает, о чем говорит, учитывая свой исторический бэкграунд".
Ранее Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла. Также предстоятель РПЦ в последний момент был исключен из санкционного списка ЕС в рамках шестого пакета ограничительных мер против РФ. Против включения патриарха в очередной пакет санкций ЕС выступила Венгрия.
В марте первоиерарх РПЦ направил исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей протоиерею Иоанну Сауке письмо, в котором коснулся ситуации вокруг Украины и возложил ответственность за эскалацию на страны блока НАТО. По словам патриарха, политические силы, ставящие своей целью сдерживание России, не собираются воевать с ней своими руками, а используют другие средства: попытались, в частности, сделать врагами братские народы - русских и украинцев. В своих проповедях патриарх Кирилл неоднократно призывал епископат, духовенство и всех верующих сохранять верность единству церкви и молиться о восстановлении мира на Украине.