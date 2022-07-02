В РПЦ обратились к Ватикану после обвинений в адрес патриарха Кирилла

Обвинения патриарха Кирилла в ереси за поддержку специальной военной операции России на Украине, выдвинутые главой Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, вызывают недоумение, в Российской православной церкви рекомендуют представителю Ватикана обратить внимание на многолетние убийства в Донбассе мирных граждан. Такое мнение высказал в субботу Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

Фото: ТАСС ТАСС

Кардинал Курт Кох в интервью немецкому католическому еженедельнику Die Tagespost в среду заявил, что то, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "узаконивает жестокую войну в Украине по псевдорелигиозным мотивам, это ересь". Он также заявил о том, что "любое экуменическое сердце" должно потрясти от псевдорелигиозного оправдания войны.

Видео дня

"Ваше Высокопреосвященство! Потрясти всех должны многолетние убийства в Донбассе нацистами мирных граждан - стариков, женщин, детей!" - написал митрополит Леонид в своем Telegram-канале, комментируя высказывания кардинала.

Он также обратил внимание на слова главы Папского совета о том, что католики должны подвергнуть сомнению православие в отношении его концепций автокефалии и канонической территории, тем более что последнюю концепцию, по словам Коха, трудно согласовать с уважением к свободе вероисповедания. Канонической территорией в православии является территория, на которой осуществляются полномочия какой-то определенной поместной церкви.

"То есть, предлагается посомневаться о законности православия в целом? Или если кто-то считает, что мы не уважаем свободу вероисповедования, то нас можно "отменить"?" - заметил митрополит.

Комментируя слова Коха о том, что "с христианской точки зрения нельзя оправдать агрессивную войну", экзарх РПЦ не без иронии заметил, что "тут с Его Высокопреосвященством нельзя не согласиться: Римско-католическая церковь знает, о чем говорит, учитывая свой исторический бэкграунд".

Патриарх и Запад

Ранее Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла. Также предстоятель РПЦ в последний момент был исключен из санкционного списка ЕС в рамках шестого пакета ограничительных мер против РФ. Против включения патриарха в очередной пакет санкций ЕС выступила Венгрия.