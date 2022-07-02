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2 часа назад

В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России

Газета.Ruиещё 13

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала РИА "Новости", что риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, считается высоким из-за вспышки в ряде новых стран.

В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России
Фото: ТАССТАСС

"По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев", - сказала она.

Вуйнович добавила, что всем странам рекомендовано приложить все усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов для контроля этой вспышки и предотвращения ее дальнейшего распространения.

Комитет ВОЗ по ЧС признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции. Болезнь выявили в 51 стране мира, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.

Ранее Министерство здравоохранения России выпустило временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Общество,Мелита Вуйнович,Минздрав РФ,ВОЗ,
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