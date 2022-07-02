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1 час назад

В России сняли все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

Елена Прошина

Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные ранее в связи пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В России сняли все введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, снятие ограничений обусловлено снижением интенсивности эпидемиологического процесса. Действие масочного режима, запрета на работу заведений общественного питания и многие другие меры приостановлены.

Издание напоминает, что интенсивность эпидемического процесса по коронавирусу в России устойчиво снижалась последние несколько месяцев. Недельный показатель заболеваемости сократился более чем в 64 раза с середины февраля. В данный момент он находится на минимальных значениях с начала пандемии COVID-19.

Роспотребнадзор отметил, что продолжает контролировать ситуацию.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство предупредило, что при ухудшении эпидемиологической обстановки ограничительные меры могут вернуть.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, что значительный рост заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в летний сезон маловероятен.

Общество,COVID-19,Роспотребнадзор,
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