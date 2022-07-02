Раскрыта дожившая до наших дней дореволюционная профессия. «Мослента» выяснила, что услуги извозчиков, которые были популярны в Москве в XIX- XX веках, до сих пор пользуются спросом у некоторых россиян.

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В конце XIX, в начале XX века в столице основным средством передвижения был гужевой транспорт, несмотря на то, что в городе уже вовсю ездили автомобили.

Во время Великой Отечественной войны гужевой транспорт вновь ненадолго стал пользоваться спросом, но к 50-м годам окончательно потерял свою актуальность, как повседневное средство передвижения.

Впрочем, прокатиться в карете можно и в наши дни. Такие услуги предлагают некоторые конно-спортивные клубы. Значит, дожила до нынешних дней и профессия извозчика. Можно усесться за его спиной, помечтать под звон копыт, представить, что вас каким-то чудом занесло в начало прошлого, а то и позапрошлого столетия.