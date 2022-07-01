В России захотели ввести еще один выходной день

День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, предложили сделать выходным. Инициативу на эту тему подготовил комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

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О разработке законопроекта сообщила глава комитета Нина Останина.

"Если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться. Поэтому мы предложили сделать этот день выходным. С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы", - заявила Останина в ходе заседания экспертного совета комитета.

Напомним, что 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником.

8 июля православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака. В 2008 году, который был объявлен Годом семьи, жители Мурома (Владимирская область) предложили праздновать день памяти этих святых по всей стране.