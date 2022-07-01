В России захотели ввести еще один выходной день

День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, предложили сделать выходным. Инициативу на эту тему подготовил комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
О разработке законопроекта сообщила глава комитета Нина Останина.
"Если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться. Поэтому мы предложили сделать этот день выходным. С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы", - заявила Останина в ходе заседания экспертного совета комитета.
Напомним, что 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником.
8 июля православные почитают память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака. В 2008 году, который был объявлен Годом семьи, жители Мурома (Владимирская область) предложили праздновать день памяти этих святых по всей стране.
Каждый год 8 июля проводятся концерты, в этот день в России вручают медали "За любовь и верность".