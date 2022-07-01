Взятый в оцепление морж на Куршской косе уплыл: видео

Выплывший на берег Куршской косы в Калининградской области морж ушел обратно в море. Арктического зверя заметили на побережье вблизи границы с Литвой 30 июня. После этого необычного гостя оцепили специалисты и взяли под охрану.

В Telegram-канале национального парка «Куршская коса» появилась запись, на которой видно, как моржа поливают пресной водой. Вокруг животного возвели ограждение и навес. Волонтеры предложили ластоногому рыбу и мидии, но тот от пищи отказался. Позднее он уплыл в море.