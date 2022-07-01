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1 час назад

Взятый в оцепление морж на Куршской косе уплыл: видео

Александр Кузьмин

Выплывший на берег Куршской косы в Калининградской области морж ушел обратно в море. Арктического зверя заметили на побережье вблизи границы с Литвой 30 июня. После этого необычного гостя оцепили специалисты и взяли под охрану.

В Telegram-канале национального парка «Куршская коса» появилась запись, на которой видно, как моржа поливают пресной водой. Вокруг животного возвели ограждение и навес. Волонтеры предложили ластоногому рыбу и мидии, но тот от пищи отказался. Позднее он уплыл в море.

Сотрудники нацпарка предположили, что морж мог попасть в Калининград с попутным течением из Польши.

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