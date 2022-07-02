В Саратове открыли стелу "Город трудовой доблести"

Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в субботу в сквере "Заводской" в Саратове, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Страшно представить, что могло быть в этой войне, если бы не было Саратова. Ровно два года назад президент [Владимир Путин] присвоил [городу] это почетное звание ["Город трудовой доблести"]. Но Саратов куют люди. И они носят это звание, и благодаря им Саратов удостоился такой награды. Я поздравляю всех, это заслуженная награда людей, кующих победу", - сказал врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин на открытии стелы.

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Это первая установленная в 2022 году в России подобная стела. Макет мемориала изготовили индивидуально для Саратова. Высота центрального шпиля достигает 26,5 м. На площадке вокруг стелы на пилонах установили бронзовые панно, отлитые мастерами в Ростове-на-Дону.

В пресс-службе администрации Саратова отметили, что место для установки стелы предложили представители ветеранского движения. Они выбрали это место, так как в годы войны на территории Заводского района располагалось множество предприятий, которые работали для обеспечения фронта всем необходимым.

В Саратове в годы Великой Отечественной войны действовало 35 крупных заводов с общим числом работающих свыше 60 тыс. и 388 различных предприятий пищевой, легкой, мукомольной, местной и другой промышленности, где трудились еще 34 тыс. работников. Практически все предприятия города выпускали продукцию для фронта: боеприпасы, снаряды, мины, авиационные бомбы, пистолеты-пулеметы, противотанковые ружья, минометы, свинцовые и щелочные аккумуляторы, авиационные и артиллерийские приборы, шарикоподшипники, горючее, корпуса танков, самолеты, обмундирование, перевязочный материал, пищевые концентраты, предметы фронтового быта.