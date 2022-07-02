В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
3 часа назад

В Саратове открыли стелу "Город трудовой доблести"

ТАССиещё 3

Стелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в субботу в сквере "Заводской" в Саратове, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В Саратове открыли стелу "Город трудовой доблести"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Страшно представить, что могло быть в этой войне, если бы не было Саратова. Ровно два года назад президент [Владимир Путин] присвоил [городу] это почетное звание ["Город трудовой доблести"]. Но Саратов куют люди. И они носят это звание, и благодаря им Саратов удостоился такой награды. Я поздравляю всех, это заслуженная награда людей, кующих победу", - сказал врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин на открытии стелы.

Видео дня

Это первая установленная в 2022 году в России подобная стела. Макет мемориала изготовили индивидуально для Саратова. Высота центрального шпиля достигает 26,5 м. На площадке вокруг стелы на пилонах установили бронзовые панно, отлитые мастерами в Ростове-на-Дону.

В пресс-службе администрации Саратова отметили, что место для установки стелы предложили представители ветеранского движения. Они выбрали это место, так как в годы войны на территории Заводского района располагалось множество предприятий, которые работали для обеспечения фронта всем необходимым.

В Саратове в годы Великой Отечественной войны действовало 35 крупных заводов с общим числом работающих свыше 60 тыс. и 388 различных предприятий пищевой, легкой, мукомольной, местной и другой промышленности, где трудились еще 34 тыс. работников. Практически все предприятия города выпускали продукцию для фронта: боеприпасы, снаряды, мины, авиационные бомбы, пистолеты-пулеметы, противотанковые ружья, минометы, свинцовые и щелочные аккумуляторы, авиационные и артиллерийские приборы, шарикоподшипники, горючее, корпуса танков, самолеты, обмундирование, перевязочный материал, пищевые концентраты, предметы фронтового быта.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Саратову почетное звание присвоили в июле 2020 года в числе первых 20 городов.

Общество,Роман Бусаргин,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители