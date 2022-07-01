IKEA перенесла стар распродажи для рядовых покупателей. По данным МИЦ «Известия», она начнется 5 июля. При этом никаких скидок не будет. Об этом сообщила сотрудница сети мебельных магазинов. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале издания.

По словам работников предприятия, магазины и сервисные центры планируют работать до 31 августа. Товар будут продавать до последнего.

Ранее состоялась закрытая распродажа для сотрудников компании. Она началась 27 июня. Некоторые предметы, приобретенные в IKEA, уже выставили на продажу в Интернете.