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1 час назад

Скидок не будет: сотрудница IKEA рассказала о распродаже. Видео

Александр Кузьмин

IKEA перенесла стар распродажи для рядовых покупателей. По данным МИЦ «Известия», она начнется 5 июля. При этом никаких скидок не будет. Об этом сообщила сотрудница сети мебельных магазинов. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале издания.

По словам работников предприятия, магазины и сервисные центры планируют работать до 31 августа. Товар будут продавать до последнего.

Ранее состоялась закрытая распродажа для сотрудников компании. Она началась 27 июня. Некоторые предметы, приобретенные в IKEA, уже выставили на продажу в Интернете.

Напомним, в начале марта этого года IKEA закрыла все свои магазины в России, в июне компания объявила о продаже своих активов в нашей стране.

Общество,Видео,Ikea,
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