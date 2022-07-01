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1 час назад

В РФПИ объяснили возможность отмены всех COVID-ограничений в России

Газета.Ru

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался по поводу снятия на территории России всех COVID-ограничений. При этом он отметил, что это стало возможным благодаря массовой вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт». Его комментарий есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В РФПИ объяснили возможность отмены всех COVID-ограничений в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, принятые меры обеспечили формирование коллективного иммунитета, а также спобсобствовали тому, что с пандемией удалось справиться не только в России, но и в 50 других странах по всему миру. Он подчеркнул, что созданная учеными России при поддержке РФПИ вакцина может быть в дальнейшем использована для борьбы новыми биологическими вызовами.

«Более 500 миллионов человек в мире получили вакцину от коронавируса «Спутник V», которая зарегистрирована в 71 стране мира, где проживают более 4 миллиардов человек», — сказал Дмитриев.

Он добавил, что эта вакцина стала наиболее экспортируемым лекарством в российской истории.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение снять ограничения, связанные с пандемией COVID-19, на территории страны.

Общество,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,
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