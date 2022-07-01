В РФПИ объяснили возможность отмены всех COVID-ограничений в России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался по поводу снятия на территории России всех COVID-ограничений. При этом он отметил, что это стало возможным благодаря массовой вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт». Его комментарий есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По его словам, принятые меры обеспечили формирование коллективного иммунитета, а также спобсобствовали тому, что с пандемией удалось справиться не только в России, но и в 50 других странах по всему миру. Он подчеркнул, что созданная учеными России при поддержке РФПИ вакцина может быть в дальнейшем использована для борьбы новыми биологическими вызовами.