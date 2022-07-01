Пока вы спали: обрушение российского рынка и угроза Калининграду

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«Газпром» обрушил российский фондовый рынок

Решения собрания акционеров «Газпрома» отказаться от выплаты дивидендов на общую сумму 1,244 трлн рублей привело к распродаже акций компании, за которой последовал обвал российского фондового рынка. По итогам 30 июня индекс Московской биржи потерял более 7%, отмечает «Коммерсант».

По данным финансовых аналитиков, решение по дивидендам «Газпрома» вызвало вопросы относительно перспектив для миноритарных акционеров и других госкомпаний. Если они примут решение о выплате дивидендов, то это поддержит российский рынок ценных бумаг.

IKEA может запустить распродажу без скидок

Скидок на товары, которые будут реализованы во время онлайн-распродажи IKEA, ждать не стоит, так как на фоне дефицита и возможного ухода компании с российского рынка покупатели готовы приобретать продукцию по обычным ценам. Об этом «Известиям» заявили эксперты и участники рынка.

По мнению экспертов, если скидки и будут, то, скорее всего, на самые неходовые категории, что позволит IKEA полностью избавиться от остатков продукции. Они также обратили внимание на то, что дата онлайн-распродажи пока так и не объявлена. При этом на распродаже для сотрудников наибольшим спросом пользовалась мебель и товары для дачи.

В Турции назвали расширение НАТО угрозой Калининграду

Отказ Швеции и Финляндии от нейтралитета и вступление их в Североатлантический альянс превратит Балтийское море в «озеро НАТО» и создаст угрозу российскому анклаву на Балтике – Калининградской области. Об этом в колонке для турецкого издания Yeni Safak пишет Сернур Яссыкая.

Расширение НАТО полностью изменит геополитическую обстановку в регионе и вынудит Москву усилить меры безопасности на границе со скандинавскими странами, увеличить расходы на оборону, а также создаст предпосылки для «холодной войны 2.0», уверен журналист.

Российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты

Авиакомпании S7 и AirBridgeCargo обратились в Минтранс за разрешением вернуть иностранным лизингодателям самолеты Boeing 737-8 МАХ и Boeing 747. Об этом сообщает «Коммерсант».

В S7 пояснили, что намерены вернуть два Boeing 737-8 МАХ из-за невозможности их эксплуатации, так как не была проведена повторная сертификация самолетов. А в AirBridgeCargo собираются отказаться от 14 из 16 грузовых Boeing 747 для последующей их передачи в финансовый лизинг Etihad. Ответа на заявки авиаперевозчиков, поданные еще в апреле и мае, пока не поступало.

В России растет число трудовых мигрантов

Число иностранных граждан, вставших на учет в миграционной службе России за январь — май 2022 года, составило 6,6 млн человек, превысив прошлогодние показатели почти в два раза. Об этом со ссылкой на данные МВД и расчеты института им. Гайдара пишет «Коммерсант».