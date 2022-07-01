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44 минуты назад

Россияне пожаловались на оскорбительное послание в приложении Asos

Lenta.ruиещё 1

Российские покупатели пожаловались на оскорбительное послание в приложении британского ретейлера Asos. Соответствующее заявление появилось в магазине App Store.

Россияне пожаловались на оскорбительное послание Asos
Фото: ShutterstockShutterstock

Так, пользователи сети заметили, что после появления обновления в разделе «Что нового» появилось сообщение, текст которого гласил: «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?».

Упомянутое обращение на странице приложения возмутило россиян и они принялись высказывать свое мнение в соцсетях, в частности, в Twitter. Одни критиковали представителей компании за непрофессионализм, в то время как другие увидели причину в некачественном переводе с английского языка.

«Это очень непрофессионально», «Удачи вам с таким копирайтером», «Мой уровень пассивной агрессии: локализация Asos», «Деньги мои верните», «Перевод жесткий. Сравните интонацию и подачу с оригиналом», — писали юзеры.

После начала спецоперации на Украине ряд брендов объявили о прекращении инвестиций в Россию или закрытии офлайн-магазинов. Об отмене продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

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В апреле покупатели, оплатившие товары в онлайн-магазине Asos, пожаловались, что не могут вернуть свои деньги. Известно, что на компанию были поданы жалобы от более чем 100 потребителей, сделавших более 200 заказов на сумму более 1 миллиона рублей.

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