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28 минут назад

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 81%

Газета.Ruиещё 1

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди жителей страны составляет 81%, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 81%
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81% участников опроса (минус 0,1 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78% (минус 0,7 п. п. за неделю)», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Деятельность российского правительства одобряют 53,3% граждан (плюс 0,4 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 52,2% (минус 1,3 п. п. за неделю). При этом доверяют Мишустину 62,9% (минус 0,7 п. п. за неделю).

Опрос проводился 20–26 июня среди 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее исследование Фонда общественного мнения показало, что 36% россиян считают, что жизнь в стране в ближайшие полгода-год улучшится.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",ВЦИОМ,Правительство РФ,
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