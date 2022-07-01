ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 81%

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди жителей страны составляет 81%, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости» Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81% участников опроса (минус 0,1 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78% (минус 0,7 п. п. за неделю)», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Деятельность российского правительства одобряют 53,3% граждан (плюс 0,4 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 52,2% (минус 1,3 п. п. за неделю). При этом доверяют Мишустину 62,9% (минус 0,7 п. п. за неделю).

Опрос проводился 20–26 июня среди 1600 россиян старше 18 лет.