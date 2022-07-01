Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон

Из Крыма в Херсон отправился первый за восемь лет автобус. Все билеты были раскуплены. Об этом пишет РИА Новости.
Автобусное сообщение заработало между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском. По словам врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, билетов в продаже уже нет.
«Это знаковое мероприятие. Впервые за 8 лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены», - сказал Лукашенко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. По направлению Симферополь — Херсон они идут от станции «Курортная» в 6.30 и 14.30, от автовокзала «Херсон» — в 6.30 и 14.30.
По направлению Симферополь — Мелитополь от станции «Курортная» — в 8.00 и 14.00, от автовокзала «Мелитополь» — в 8.05 и 14.05. Рейсами Симферополь — Бердянск можно добраться от автостанции «Курортная» в 8.00 и 14.00, от автовокзала «Бердянск» — в 6.00 и 12.00.
Стоимость проезда из Симферополя в Херсон и Мелитополь составит 1300 рублей, а в Бердянск - 1800 рублей. Купить билет можно за 30 дней до отправления. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.
Ранее Николай Лукашенко сообщил, что власти Крыма работают над расширением географии перевозок из республики на освобожденные территории юга Украины. В настоящее время изучается пассажиропоток, в дальнейшем возможно увеличение количества рейсов.