Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон

Из Крыма в Херсон отправился первый за восемь лет автобус. Все билеты были раскуплены. Об этом пишет РИА Новости.

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Автобусное сообщение заработало между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском. По словам врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, билетов в продаже уже нет.

«Это знаковое мероприятие. Впервые за 8 лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены», - сказал Лукашенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. По направлению Симферополь — Херсон они идут от станции «Курортная» в 6.30 и 14.30, от автовокзала «Херсон» — в 6.30 и 14.30.

По направлению Симферополь — Мелитополь от станции «Курортная» — в 8.00 и 14.00, от автовокзала «Мелитополь» — в 8.05 и 14.05. Рейсами Симферополь — Бердянск можно добраться от автостанции «Курортная» в 8.00 и 14.00, от автовокзала «Бердянск» — в 6.00 и 12.00.

Стоимость проезда из Симферополя в Херсон и Мелитополь составит 1300 рублей, а в Бердянск - 1800 рублей. Купить билет можно за 30 дней до отправления. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.