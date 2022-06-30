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1 час назад

Умер старейший хирург России

Lenta.ru

В возрасте 99 лет умер старейший хирург России, ветеран Великой Отечественной войны Федор Коваль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Умер старейший хирург России
Фото: телеграм-канал Вениамина Кондратьевателеграм-канал Вениамина Кондратьева

«Ушел из жизни старейший хирург России, военный врач Коваль Федор Данилович. До своего столетия ветеран Великой Отечественной войны не дожил всего несколько месяцев», — написал глава региона.

Хирург жил в Славянске-на-Кубане и был известен за пределами родного города, где он работал, принимая пациентов вплоть до 97 лет. 25 лет Коваль руководил отделением хирургии. За свою карьеру он провел около 35 тысяч операций. Среди его заслуг также числится премия «Призвание» за верность своей профессии.

«Имя Федора Даниловича навсегда сохранится в нашей памяти, в сердцах всех, кто знал и любил его. Мои искренние соболезнования родным и близким ветерана», — добавил Кондратьев.

Ранее стало известно о смерти старейшего в мире летчика-космонавта Владимира Шаталова, который скончался в возрасте 93 лет. Его первый космический полет произошел 14 января 1969 года на корабле «Союз-4».

Общество,Владимир Шаталов,Вениамин Кондратьев,
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