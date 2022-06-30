Умер старейший хирург России

«Ушел из жизни старейший хирург России, военный врач Коваль Федор Данилович. До своего столетия ветеран Великой Отечественной войны не дожил всего несколько месяцев», — написал глава региона.

Хирург жил в Славянске-на-Кубане и был известен за пределами родного города, где он работал, принимая пациентов вплоть до 97 лет. 25 лет Коваль руководил отделением хирургии. За свою карьеру он провел около 35 тысяч операций. Среди его заслуг также числится премия «Призвание» за верность своей профессии.