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4 часа назад

В России предложили распространить авторское право на публикации в соцсетях

Газета.Ru

Координатор совета блогеров при Совете Федерации, соавтор инициативы Валерия Рытвина рассказала «Ведомостям» о предложении расширить действие авторского права на публикации в социальных сетях.

В России предложили распространить авторское право на публикации в соцсетях
Фото: PexelsPexels

Соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Государственную думу уже осенью. В случае принятия законопроекта Россия может стать одной из первых стран, признающих публикации в соцсетях в качестве объекта авторского права на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что в России стало появляться множество юридических фирм, паразитирующих на случаях нарушения авторских прав в сети. По данным исследователей, число дел, инициированных юристами-коллекторами, год от года быстро растет: если в 2020 году их были единицы, то в 2022 году они будут исчисляться сотнями или даже тысячами.

Общество,Совет Федерации,Госдума,
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