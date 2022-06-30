В России предложили распространить авторское право на публикации в соцсетях

Соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Государственную думу уже осенью. В случае принятия законопроекта Россия может стать одной из первых стран, признающих публикации в соцсетях в качестве объекта авторского права на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что в России стало появляться множество юридических фирм, паразитирующих на случаях нарушения авторских прав в сети. По данным исследователей, число дел, инициированных юристами-коллекторами, год от года быстро растет: если в 2020 году их были единицы, то в 2022 году они будут исчисляться сотнями или даже тысячами.