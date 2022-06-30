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6 часов назад

Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин

Елена Прошина

Ректор Высшей школы сценических искусств (ВСШИ) Анатолий Полянкин умер в реанимации одной из столичных больниц после госпитализации в тяжелом состоянии. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал его адвокат Василий Куликов.

Уволивший Райкина ректор Полянкин умер в реанимации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Только что стало известно, что это случилось вчера около трех-четырех (часов – прим. ред.) дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме», - заявил собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал «112», супруга Полянкина рассказала, что состояние здоровья ректора ухудшилось весной этого года после задержания в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Он стал одним из участников захвата активов основателя ВСШИ, артиста Константина Райкина. В апреле он уволил Райкина с поста худрука образовательного учреждения.

Райкин оценил ущерб от увольнения ректором Полянкиным в 800 миллионов рублей

По версии следователей, Полянкин обманом заставил народного артиста подписать документы, по которым почти всего его активы оказались под контролем ректора и людей, в интересах которых он мог действовать. Нанесенный ущерб Райкин оценил в 800 млн рублей, причем речь идет лишь о кадастровой стоимости имущества.

Последние месяцы Полянкин находился под домашним арестом. Свою вину в деянии ректор не признал.

Общество,Василий Куликов,Анатолий Полянкин,Константин Райкин,
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