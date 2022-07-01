В России сократился срок оформления паспорта

В России срок оформления паспорта сократился до пяти дней, соответствующие изменения вступили в силу в пятницу, 1 июля. Новшества регламентируются постановлением правительства и приказом МВД.

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«Срок оформления паспорта не должен превышать пяти рабочих дней со дня приема территориальным органом МВД документов от гражданина», - сказано в постановлении правительства, передает РИА Новости.

Новый документ будет оформляться в течение пяти дней вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены.

Напомним, до принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если необходимые документы поданы по месту жительства. В других случаях - 30 дней.