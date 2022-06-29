Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан назначен новым худруком театра «Школа современной пьесы»

"Новым художественным руководителем Московского театра "Школа современной пьесы" стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан. На его счету более 40 постановок, множество фильмов и сериалов. В их числе "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Зал ожидания", "Желтый карлик", "Подари мне лунный свет" и другие", - уточнили в депкульте.