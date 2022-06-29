Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан назначен новым худруком театра «Школа современной пьесы»

Несколько столичных учреждений культуры сменят руководителей. Художественными руководителями театра Гоголя в Москве станут Антон Яковлев, в "Школе современной пьесы" - Дмитрий Астрахан, а за творческую часть в "Современнике" вместо Виктора Рыжакова будет отвечать худсовет, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
"Три столичных театра возглавят не только хорошо известные театральной общественности, но и полюбившиеся публике режиссеры и деятели искусств. <…> Новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений", - сообщили в департаменте.
Так, художественным руководителем Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя назначен Антон Яковлев - режиссер театра и кино, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премий "Золотой витязь", "Звезда Театрала". Среди его театральных постановок - "Крейцерова соната", "Дуэль", "Король Лир", "Воительница", "Игроки", "Макбет", "Лес" и многие другие.
"Антон Яковлев - сын знаменитого актера Юрия Яковлева, полюбившегося зрителям по ролям в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию", - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что "директором театра имени Гоголя стал Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию". Ранее он работал в театре Сатиры под началом Александра Ширвиндта.
"Новым художественным руководителем Московского театра "Школа современной пьесы" стал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Астрахан. На его счету более 40 постановок, множество фильмов и сериалов. В их числе "Ты у меня одна", "Все будет хорошо", "Зал ожидания", "Желтый карлик", "Подари мне лунный свет" и другие", - уточнили в депкульте.
Кроме того, на должность директора Московского театра "Современник" назначен "опытный управленец и педагог Юрий Кравец".
"Творческую составляющую театра будет определять художественный совет, как это было в те годы, когда "Современник" только создавался и за творческую часть отвечали его великие основатели - Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Табаков", - заключили в пресс-службе департамента.