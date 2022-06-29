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57 минут назад

Антон Яковлев стал художественным руководителем театра имени Гоголя

ТАСС

Новым художественным руководителем театра им. Гоголя в Москве после Алексея Аграновича назначен режиссер Антон Яковлев. Директора Алексея Кабешева на посту сменит Александр Бочарников, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

Сын знаменитого актера Юрия Яковлева назначен худруком театра имени Гоголя
Фото: KINO-TEATR.RUKINO-TEATR.RU

"Художественным руководителем Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя назначен Антон Яковлев - режиссер театра и кино, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премий "Золотой витязь", "Звезда Театрала". Среди его театральных постановок - "Крейцерова соната", "Дуэль", "Король Лир", "Воительница", "Игроки", "Макбет", "Лес" и многие другие. Антон Яковлев - сын знаменитого актера Юрия Яковлева, полюбившегося зрителям по ролям в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что "директором театра имени Гоголя стал Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию". Ранее он работал в театре Сатиры под началом Александра Ширвиндта.

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