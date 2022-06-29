Сын знаменитого актера Юрия Яковлева назначен худруком театра имени Гоголя

"Художественным руководителем Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя назначен Антон Яковлев - режиссер театра и кино, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, премий "Золотой витязь", "Звезда Театрала". Среди его театральных постановок - "Крейцерова соната", "Дуэль", "Король Лир", "Воительница", "Игроки", "Макбет", "Лес" и многие другие. Антон Яковлев - сын знаменитого актера Юрия Яковлева, полюбившегося зрителям по ролям в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию", - сообщили в пресс-службе.