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3 часа назад

Резник отказался от звания народного артиста Украины

Елена Прошина

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что отказался от звания народного артиста Украины. Кроме того в беседе с NEWS.ru он попросил больше его так не называть.

Резник отказался от звания народного артиста Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Резник поделился, что звание ему присвоил в 2013 году «законно избранный президент Украины» Виктор Янукович в честь юбилея поэта. А затем, по словам песенника, в стране произошел «фашистский переворот» и смена власти, что заставило его просить организаторов концертов не объявлять его народным артистом данного государства. Резник отметил, что просил убрать эту информацию вообще отовсюду, но в «Википедии» она все еще есть.

«От такой Украины, какая она сегодня, мне точно никакого звания не нужно, — заключил поэт.

Ранее Резник заявлял, что написал реквием «Любимые не умирают», посвященный памяти погибших на Украине в ходе спецоперации, и предложил спеть его Льву Лещенко. Певец в свою очередь выразил готовность исполнить композицию, отметив, что «все, к чему прикасается песенник, носит оттенок великой поэзии».

Общество,Илья Резник,Лев Лещенко,Виктор Янукович,
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