Резник отказался от звания народного артиста Украины

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что отказался от звания народного артиста Украины . Кроме того в беседе с NEWS.ru он попросил больше его так не называть.

Резник поделился, что звание ему присвоил в 2013 году «законно избранный президент Украины» Виктор Янукович в честь юбилея поэта. А затем, по словам песенника, в стране произошел «фашистский переворот» и смена власти, что заставило его просить организаторов концертов не объявлять его народным артистом данного государства. Резник отметил, что просил убрать эту информацию вообще отовсюду, но в «Википедии» она все еще есть.