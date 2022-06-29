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5 часов назад

Анастасия Мельникова рассказала о борьбе с недугом

Елена Прошина

Актриса Анастасия Мельникова в интервью журналу «Панорама ТВ» призналась, что уже пять лет борется с тяжелой болезнью. Называть заболевание она не стала, передает StarHit.

Анастасия Мельникова рассказала о борьбе с недугом
Фото: Центральное Телевидение/YoutubeЦентральное Телевидение/Youtube

При этом Мельникова отметила, что после одной из операций ей какое-то время пришлось передвигаться на инвалидной коляске. По ее словам, в тот период у нее многое получалось успевать. В частности, актриса создала свой ретро-альбом по примеру Андрея Федорцова.

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Мельникова подчеркнула, что не собирается сдаваться в борьбе с болезнью. Проходить все испытания ей помогает ее дочь Мария.

Также актриса прокомментировала слухи о лишнем весе, заявив, что продолжает следить за собой, но лучше «полнота, чем морщины и дряблая кожа».

Общество,Андрей Федорцов,Анастасия Мельникова,
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