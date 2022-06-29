В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
7 часов назад

В России назвали причины возвращения уехавших за рубеж айтишников

Ura.Ru

Политолог Сергей Григорьев назвал главную причину возвращения уехавших за границу IT-специалистов. По словам эксперта, айтишники поддались на пропаганду в интернете, но некоторые попросту не смогли найти работу за рубежом. Такое заявление прозвучало на конференции «Способы мотивации молодежи с помощью проекта «Другое Дело» в Санкт-Петербурге, сообщили URA.RU в пресс-службе проекта.

В России объяснили возвращение уехавших за рубеж айтишников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно объяснить своим детям, что в YouTube и социальных сетях они подвергаются точно такой же пропаганде, как и по телевизору. Поэтому слепо верить информации из интернета не следует», — призвал Григорьев.

По словам политолога, только в Санкт-Петербург вернулось более четырех тысяч айтишников, которым не удалось построить карьеру на Западе. Как рассказали в пресс-службе «Другого Дела» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сейчас в России создаются необходимые условия для IT-специалистов. В свою очередь в рамках проекта «Другое Дело» у молодежи есть возможность получить стажировку и устроиться на работу в крупную компанию.

Названа локация уехавших из России «цифровых кочевников»

Для этого необходимо пройти простую регистрацию в мини-приложении «Другого Дела» «ВКонтакте». Там за выполнение различных заданий участники получают баллы, которые можно обменять на бонусы. Среди призов есть и стажировки в ведущих компаниях страны.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев также называл причины возвращения мигрировавших на Запад IT-специалистов. По его словам, айтишники сталкиваются на Западе с «культурой отмены». Это и вызывает проблемы с трудоустройством. Он добавил, что многие из тех, кто остался за рубежом, продолжают работать на российские компании удаленно.

Конференция «Способы мотивации молодежи с помощью проекта «Другое Дело» прошла в день годовщины платформы 25 июня. Запись прямой трансляции мероприятия можно посмотреть на официальном сайте телеканала topspb.tv в разделе «Трансляции».

Общество,Максут Шадаев,Сергей Григорьев,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители