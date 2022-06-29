В России объяснили возвращение уехавших за рубеж айтишников

Политолог Сергей Григорьев назвал главную причину возвращения уехавших за границу IT-специалистов. По словам эксперта, айтишники поддались на пропаганду в интернете, но некоторые попросту не смогли найти работу за рубежом. Такое заявление прозвучало на конференции «Способы мотивации молодежи с помощью проекта «Другое Дело» в Санкт-Петербурге, сообщили URA.RU в пресс-службе проекта.

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«Нужно объяснить своим детям, что в YouTube и социальных сетях они подвергаются точно такой же пропаганде, как и по телевизору. Поэтому слепо верить информации из интернета не следует», — призвал Григорьев.

По словам политолога, только в Санкт-Петербург вернулось более четырех тысяч айтишников, которым не удалось построить карьеру на Западе. Как рассказали в пресс-службе «Другого Дела» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сейчас в России создаются необходимые условия для IT-специалистов. В свою очередь в рамках проекта «Другое Дело» у молодежи есть возможность получить стажировку и устроиться на работу в крупную компанию.

Для этого необходимо пройти простую регистрацию в мини-приложении «Другого Дела» «ВКонтакте». Там за выполнение различных заданий участники получают баллы, которые можно обменять на бонусы. Среди призов есть и стажировки в ведущих компаниях страны.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев также называл причины возвращения мигрировавших на Запад IT-специалистов. По его словам, айтишники сталкиваются на Западе с «культурой отмены». Это и вызывает проблемы с трудоустройством. Он добавил, что многие из тех, кто остался за рубежом, продолжают работать на российские компании удаленно.