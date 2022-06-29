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8 часов назад

В России перестанут выдавать свидетельства о браке

News.ru

ЗАГСы России перейдут на электронный документооборот с лета следующего года, заявил глава Минюста Константин Чуйченко. Бумажные свидетельства больше не потребуются гражданам страны, их можно будет запросить в случае необходимости, передает РИА Новости.

В России перестанут выдавать свидетельства о браке
Фото: ТАССТАСС

Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе. Все у нас будет в электронном виде. И, по сути дела, любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные и получить, как и гражданин, соответствующую выписку, — сказал Чуйченко на совещании на Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее стало известно, что в России запустят проект цифровых полисов ОМС. Он начнет действовать с 1 декабря, а в настоящее время представители ФФОМС подготавливают соответствующую технологическую базу.

Общество,Константин Чуйченко,ФОМС,
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