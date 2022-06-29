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29 минут назад

«Политическая ошибка»: Соловьев извинился перед Азербайджаном

News.ru

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед Азербайджаном после неудачного эфира с представителем Карабаха Давидом Бабаяном. В ходе эфира передачи «Соловьев Live» дипломат сделал несколько жестких высказываний против Баку. Журналист признался, что он допустил политический промах, забыв пригласить представителя азербайджанской стороны в эфир для того, чтобы сбалансировать позиции.

Я допустил большую политическую ошибку. Это была моя ошибка, что слово предоставил только одной стороне. Это моя ошибка, приношу извинения и готов предоставить эфир азербайджанской стороне, — заявил Соловьев.

Ранее аспирант Дипломатической академии МИД РФ Мурад Мамедов отметил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку стал свидетелем тесного сотрудничества России и Азербайджана. По его словам, приезд министра продемонстрировал наличие открытых каналов между странами для обсуждения важных вопросов.

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Сергей Лавров провёл в Баку встречи не только с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, но и с президентом республики Ильхамом Алиевым. Примечательно, что первые переговоры на высоком уровне после подписанного в феврале союзного документа прошли вслед за визитом министра в Анкару и Ереван.

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