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43 минуты назад

Еще одна европейская страна закрыла визовые центры в России

Lenta.ruиещё 1

Власти еще одной европейской страны — Бельгии — приняли решение о временном закрытии визовых центров в России. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на офис VFS Global в Москве.

Еще одна европейская страна закрыла визовые центры в России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что сотрудники московского отделения VFS Global подтвердили информацию о прекращении работы центров. Прием документов от российских граждан на все категории виз временно приостанавливается с 1 июля.

«Точные сроки возобновления работы визовых центров не называются — до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений», — уточнили в TourDom.ru.

Ранее в июне сообщалось, что Греция снова приостановит выдачу виз россиянам. Так, в связи с депортацией греческих дипломатов из России визовый центр Греции будет закрыт с 29 июня по 1 июля.

Бельгия одной из первых европейских стран предложила прекратить выдачу шенгенских виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. По словам госсекретаря по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, пребывание россиян на территории ЕС «нежелательно».

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