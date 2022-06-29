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11 часов назад

В петербургском метро будут штрафовать за зловоние и фейерверки

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Петербургские депутаты поддержали новые правила пользования метрополитеном. В ходе заседания парламента проект закона был принят в третьем, окончательном чтении.

В петербургском метро будут штрафовать за зловоние
Фото: ФедералПресс / Елена СычёваФедералПресс / Елена Сычёва

«Проход и нахождение на территории Петербургского метрополитена без обуви… в зловонной одежде… нахождение на территории Петербургского метрополитена с едой и напитками в открытой упаковке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей», – говорится в документе.

Кроме того, документ запрещает пассажирам самостоятельно помогать тем, кто упал не рельсы. Также на территории метрополитенов должны быть исключены полеты беспилотников, костры и гадания.

В метро нельзя приходить босиком и в вонючей одежде, пишет издание «Невские новости». Неоплаченный проезд или провоз ручной клади сверх нормы влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

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