В петербургском метро будут штрафовать за зловоние

«Проход и нахождение на территории Петербургского метрополитена без обуви… в зловонной одежде… нахождение на территории Петербургского метрополитена с едой и напитками в открытой упаковке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей», – говорится в документе.