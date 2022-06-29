Глава Конституционного суда России рассказал о судьбе русских на Украине

В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь ("алмаз русской военной доблести"), и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык, — заявил Зорькин.