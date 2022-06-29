Россиянам показали туристический маршрут по любимым местам Путина

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об открытии в России туристического маршрута по любимым местам президента страны Владимира Путина. Он будет называться «Сибирские каникулы», а путь будет пролегать через территории Красноярского края, Хакасии и Тывы. Подробностями поделилось издание «РГ».

Отмечается, что на полное прохождение маршрута потребуется семь дней, а средняя стоимость проживания в гостиницах составит 4 тысячи рублей за сутки.

Стартовать туристы будут из города Абакан, где в первый день они смогут ознакомиться с мемориальным комплексом на горе Самохвал, побывать в краеведческом музее, посмотреть на курганы Салбыкской степи и изучить древние петроглифы вблизи слияния рек Енисей и Туба.

Во второй день они отправятся на Саяно-Шушенскую ГЭС, самую большую электростанцию в России, а также смогут отдохнуть на горнолыжном курорте «Черемуховый лог» и эко-курорте «Гладенькая». Кроме этого, туристов ждет сплав на рафтах по Енисею.

Третий день будет ознаменован поездкой в село Шушенское, в котором отбывал ссылку революционер Владимир Ленин. Вблизи Саянского водохранилища можно будет полюбоваться «Енисейскими фьордами», а также заняться рыбалкой. Также будет открыт для посещения природный парк «Ергаки», который славится своими кедрами и скалами уникальных пород.

Четвертый день продолжится в парке «Ергаки» — туристы смогут увидеть самые популярные объекты местности, такие как озера Радужное и Каровое, а также скалу Висячий камень.

В пятый день путешественники продолжат сплав на рафтах, в ходе которого смогут порыбачить и устроить пикник на берегу реки. Ближе к концу дня они отправятся в сторону Тувы. На границе с ней будет остановка в Шивилиге, с которого открываются живописные панорамные виды на Долину Царей.

Шестой день пройдет в Туве — туристам покажут местные дацаны (буддийские храмы), национальный музей республики, а также научат местным обычаям горлового пения и накормят национальными продуктами.

Наконец, в последний день можно будет ознакомиться с кочевой культурой местных народов. День начнется с посещения Бурган-Изи — центра массового паломничества буддистов, на котором установлен субурган «Дючен Лхабаб». После этого туристы смогут побывать в юртах и чумах кочевников. Закончится маршрут посещением Дургеньонского каньона, на котором располагается водопад и панорамная площадка.

Согласно прогнозам, средняя стоимость тура может составить 83 тысячи рублей без учета питания.