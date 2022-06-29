В Сочи возник ажиотаж на бесплатных пляжах. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры со скоплением огромного количества людей в зонах отдыха на Черноморском побережье.

На записи видно, что отдыхающие лежат буквально вплотную друг к другу. Тем, кому не удалось попасть на бесплатный пляж, вынуждены посещать платный. За возможность провести время у моря они платят немалые деньги. На одном из таких пляжей стоимость шезлонга на первой линии составляет 2000 рублей.