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15 часов назад

Ажиотаж на бесплатных пляжах в Сочи показали на видео

Александр Кузьмин

В Сочи возник ажиотаж на бесплатных пляжах. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры со скоплением огромного количества людей в зонах отдыха на Черноморском побережье.

На записи видно, что отдыхающие лежат буквально вплотную друг к другу. Тем, кому не удалось попасть на бесплатный пляж, вынуждены посещать платный. За возможность провести время у моря они платят немалые деньги. На одном из таких пляжей стоимость шезлонга на первой линии составляет 2000 рублей.

Общество,Видео,
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