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15 часов назад

На берегу Байкала запретили звуковую рекламу

РИА "ФедералПресс"

На берегу Байкала будет действовать «режим тишины». Власти поселка Листвянка запретили звуковую рекламу для привлечения туристов на территории муниципалитета.

На берегу Байкала запретили звуковую рекламу
Фото:  ФедералПресс / Андрей Гусий ФедералПресс / Андрей Гусий

«Предпринимателем сделаем предупреждение, чтобы они в добровольном порядке прекратили трансляцию звуковой рекламы. Далее сотрудники администрации проведут проверку того, как реализуются эти правила», - заявил Максим Максимов.

По словам главы поселка Листвянка, решение о запрете звуковой рекламы касается, в первую очередь, судовладельцев, которые с помощью громкоговорителей приглашают туристов на водные прогулки по Байкалу. Чтобы «включить режим тишины» местной думе пришлось принять поправки в правила благоустройства муниципалитета.

Как сообщили местные власти, тем кто нарушит молчание в рекламных целях – грозят штрафы. Между тем, Листвянка – один из туристических центров на побережье Байкала. Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что власти Иркутской области пытаются привлечь туристов на побережье, в том числе, качественными дорогами.

Общество,Максим Максимов,
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