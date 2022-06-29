На берегу Байкала запретили звуковую рекламу

На берегу Байкала будет действовать «режим тишины». Власти поселка Листвянка запретили звуковую рекламу для привлечения туристов на территории муниципалитета.

Фото: ФедералПресс / Андрей Гусий ФедералПресс / Андрей Гусий

«Предпринимателем сделаем предупреждение, чтобы они в добровольном порядке прекратили трансляцию звуковой рекламы. Далее сотрудники администрации проведут проверку того, как реализуются эти правила», - заявил Максим Максимов.

По словам главы поселка Листвянка, решение о запрете звуковой рекламы касается, в первую очередь, судовладельцев, которые с помощью громкоговорителей приглашают туристов на водные прогулки по Байкалу. Чтобы «включить режим тишины» местной думе пришлось принять поправки в правила благоустройства муниципалитета.